Inter sonda zagueiro em alta no mercado e enfrenta concorrência de três rivais

​Muito embora conte com três zagueiros considerados em nível de titularidade (Víctor Cuesta, Bruno Fuchs e Rodrigo Moledo), o ​Internacional está de olho em mas um nome para o setor. E, conforme informação revelada pelo ​jornalista Jorge Nicola, foi atrás de informações sobre Luiz Otávio, do ​Ceará.

A tentativa de contratação, no entanto, não deve se consolidar. Segundo o presidente do Vozão, Robinson de Castro, o atleta só deixará o Nordeste caso algum interessado banque a multa rescisória, que é de R$ 10 milhões. Por se tratar de um ídolo do time, dificilmente a diretoria irá aceitar negociar um valor abaixo. Nos últimos tempos, o jogador recebeu a devida valorização e, ostentando o status de ídolo da torcida, tem um dos maiores salários do plantel – na casa dos R$ 120 mil.

O valor, a princípio, é considerado alto até para o momento do mercado, afinal, está se falando de um zagueiro que já se encontra com 31 anos, ou seja, não haverá possibilidade de uma nova venda para reaver eventual dinheiro investido. Além do Inter, outros três grandes clubes buscaram se inteirar da situação de Luiz Araújo: ​Flamengo, ​Corinthians, e ​Grêmio.

