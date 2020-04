Inter vai lançar novo modelo de camisa especial após último lote esgotar

​ Conforme o ​Uol Esportes , o ​Internacional preparou o lançamento de uma nova linha especial de camisas para esse mês. Com o sucesso da última peça divulgada no início do mês de abril, o clube promete agora reverter 100% da receita das vendas para o combate ao coronavírus. De acordo com o Inter, o objetivo da criação dessas camisas é para levantar fundos às instituições de saúde no Rio Grande do Sul.

As camisas desenhadas pelo cartunista Gonza Rodriguez fizeram tanto sucesso que o lote de duas mil camisas se esgotou em 48 horas.

O clube tem destinado todo o valor de royalties às doações e o cartunista também abriu mão do cachê em prol da ação beneficente. O valor das camisas é de 49,90 e é vendido através da internet.

O novo modelo ainda está sendo definido com o artista e, as caricaturas foram encomendadas inicialmente para serem coloridas pelos torcedores, junto com as crianças durante o período de quarentena.

“A adesão da torcida ao projeto tem sido incrível e vamos preparar mais um modelo”, contou Nelson Pires, vice de marketing e mídia do Internacional.

O clube gaúcho também criou uma linha de máscaras de proteção e a venda é feita através da plataforma online. No estádio Beira-Rio, também existem pontos de coleta de mantimentos em sistema de drive-thru, para evitar o contato e aglomerações.