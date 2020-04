Internacional interrompe planos por nova contratação; paralisação é motivo do recuo

​Antes do calendário brasileiro ser paralisado em virtude da pandemia de coronavírus, o ​Internacional intensificava seu estudo/mapeamento de mercado em busca de um reforço para a sequência da temporada. O plano, no entanto, já foi abortado pela diretoria gaúcha.

De acordo com a apuração do ​UOL Esportes, o Colorado queria trazer mais um zagueiro para fechar o setor para a temporada 2020 mas, devido à suspensão do calendário e seus prejuízos consequentes aos cofres dos clubes brasileiros, a ordem interna no clube é de ‘puxar o freio de mão’ e priorizar os compromissos atuais.

A alta cúpula colorada estima que o prejuízo será grande e estuda a possibilidade de cortar até 30% de suas despesas no orçamento. Desta forma, ao menos por ora, o ‘corpo de zagueiros’ elenco de Eduardo Coudet segue com Victor Cuesta, Bruno Fuchs e Rodrigo Moledo, além dos garotos Roberto, Carlos Eduardo e Pedro Henrique.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique ​aqui.