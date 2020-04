Internacional refaz planejamento por conta do coronavírus: “Sobreviver”

Em meio à pandemia do novo coronavírus, ​Internacional refaz planejamento e não deve vender jogadores na próxima janela de transferências. As negociações eram consideradas importantes para a saúde financeira do clube, no entanto, foram reavaliadas diante do cenário mundial.

Segundo informações do ​UOL Esporte, o Colorado esperava vender dois atletas, entre julho e agosto, para dar um alívio a parte orçamentária da agremiação, mas, diante de tal panorama, mudou de perspectiva e agora busca formas para se ‘manter de pé’.

A situação foi exposta pelo executivo de futebol do Inter, Rodrigo Caetano, em entrevista à Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. “Não vou criar ilusão no torcedor. É momento de sobreviver”, disse o dirigente. Valorizados, Bruno Fuchs e João Peglow eram os mais cotados a sair.

“Tínhamos como expectativa a venda de um ou dois atletas na janela de julho, também para sobreviver. Mas além de ser uma previsão negativa para chegadas, igualmente há para saídas. O futebol parou, os clubes de fora também se veem em dificuldades”, completou.

Sem fluxo de caixa e trabalhando no limite, o Internacional tem enfrentado sérios problemas para cumprir com seus compromissos. O clube até pagou o mês de março de forma integral, mas deve apresentar medidas de contingência ainda em abril. A ideia é entrar em acordo com os atletas para corte salarial durante o período sem partidas.

