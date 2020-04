Internautas comemoram encontro de Ana Maria e Fátima Bernardes

O público já estava com saudade e, nesta segunda-feira (20), Fátima Bernardes retornou com o programa Encontro. Apesar de estar sem plateia, a atração não deixou de ter interações mais que especiais neste retorno.



Além de conversar com Felipe Simas, que estava com coronavírus e está curado, e ter Claudia Leitte como atração musical, o Encontro recebeu Ana Maria Braga, por meio de uma chamada de vídeo bem especial.



Obviamente, que o público reagiu muito ao retorno delas e também com o bate-papo entre as apresentadoras. Com isso, o OFuxico mostra alguns comentários para vocês.



Confira!



o #encontro com ana maria e fátima ‘juntas’ dois ícones da tv amoooo

— rê (@requinhu) April 20, 2020



Saudade desse #Encontro que tínhamos todas as manhãs com a @ANAMARIABRAGA

— Erbeson Falcão (@ErbesonFalcao) April 20, 2020



Saudadessssss da Ana Maria Braga #Encontro

— Elias Silva Fênix (@eliassilvafenix) April 20, 2020



Eu já estava morrendo de saudades de vcs . Amo vcs Ana e Fátima #Encontro

— Roberto Souza (@EuRobertoSouza) April 20, 2020



Oi Fátima que bom que voltou o encontro e melhor com Ana Maria Braga #Encontro

— Maurício Herbert (@MaurcioHerbert1) April 20, 2020