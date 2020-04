Irmão de Anitta vai ser papai: ‘Algo indescritível’

A família de Anitta vai aumentar! Por meio do perfil oficial que possui, no Instagram, Renan Machado, irmão da famosa artista, anunciou aos fãs que a esposa, Jeni Monteiro, está grávida.



Na imagem que compartilhou, por meio da rede social, ele, aliás, aparece já beijando a barriguinha da amada.



“Não sei nem por onde começar… Depois de tudo que passamos, receber novamente essa benção de Deus e de minha mãe Oxum é algo indescritível! Nada que se fale poderia mensurar o que é esse sentimento! Só peço a Deus e aos Orixás que tragam nosso bebê com saúde e que faça dele um ser iluminado e amado por todos”, chegou a escrever Renan, na ocasião.



Jeni já é mãe de Bento, fruto de um relacionamento anterior. Ela chegou a engravidar de Renan, ainda em 2018, porém sofreu um aborto espontâneo.



Por meio dos comentários da própria postagem, Anitta, inclusive, já deixou completamente claro que vai ser uma titia super coruja e babona.



“Posso pintar a parede do quarto? Posso escolher um nome do meio? Posso fazer os looks? Posso fazer a decoração do quarto? Cadê o vídeo da revelação?”, chegou a escrever a poderosa artista.



Parabéns!







Fim de namoro



Anitta não está mais namorando o empresário Gabriel David. As informações são do colunista Leo Dias, do UOL. O OFuxico entrou em contato com a assessoria da cantora, mas eles não comentarão sobre o assunto.



A cantora está fazendo lives se exercitando, conversando muito com os fãs, postando fotos, e até entrou na onda do BBB20 querendo a eliminação de Manu Gavassi e prometendo uma live com hits antigos, mas uma coisa que podemos perceber é que faz um tempinho que ela não é vista e nem cita o namorado nos vídeos.



Um fato curioso é que, ao anunciar que fará uma live de músicas religiosas, ela falou que tudo foi organizado por Enzo Celulari, filho de Claudia Raia e grande amigo de Gabriel David, mas em nenhum momento ela cita o, até então, namorado.



Então, ao que tudo indica, Anitta está na pista novamente!



