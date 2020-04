Irmão de Balotelli faz revelações sobre carreira do atacante e admite: ‘Podia ser imparável’

​Talentosíssimo, mas bastante intempestivo e sujeito a altos e baixos. Essa talvez seja uma descrição perfeita para ​Mario Balotelli, que hoje aos 29 anos, defende a camisa do Brescia. Em entrevista realizada via Instagram Live, Enock Barwuah, irmão de Mario, falou um pouco sobre a carreira do atacante e revelou a motivação da emblemática comemoração do camisa 45 após o gol contra a Alemanha, na Eurocopa de 2012.

“Mario me deu uma camisa do Hulk que ele ganhou após um jogo entre Manchester City e Porto, então quando estávamos jogando PlayStation juntos e eu marcava um gol, eu sempre celebrava como o Hulk, pois era um jogador que eu gostava. É por isso que ele comemorou aquele gol no ‘estilo Hulk’ (…) Sou melhor que ele nos videogames, mas aí ele fica bravo, joga o controle longe e começa a arrumar desculpas por ter perdido”, brincou.

Em meados do ano passado, o atacante chegou a ser especulado no ​Flamengo, mas acabou acertando seu retorno ao seu clube formador, decisão comemorada pelo irmão: “Ficamos muito felizes quando ele assinou com o Brescia. Mario sequer pensou duas vezes, abandonou as outras propostas e aceitou imediatamente”, confirmou.