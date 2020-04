Irmão de Gaby Amarantos está em estado grave com COVID-19

Muito triste, Gaby Amarantos desabafou em suas redes sociais no último sábado (18) e contou que seu irmão, Gabriel, testou positivo para a Covid-19.



Ele está internado em estado grave em Belém, no Pará, cidade natal da cantora.



“Tá difícil encontrar o ânimo para fazer lives e postagens. É muito triste ver o mundo desse jeito, muitas pessoas sofrendo, mas eu só sei que a dor nos une e que eu sinto muita falta de vocês”, escreveu a artista.



Na postagem, Gaby ainda agradeceu aos que estão na linha de frente do combate a pandemia.



“Meu muito obrigada aos profissionais da saúde que estão se dedicando com tanto amor e honra. Tô rezando para que a ciência possa ter o valor que merece e que a gente perceba quanta falta faz ter um líder competente”, disse.



Ela ainda destacou sua indignação com pessoas que não atentam para a gravidade da situação e se aproveitam dela.



“Estou revoltada em ver tanto charlatanismo, mas não posso deixar toda essa ignorância tirar a minha fé de que podemos ser melhores. Ter fé também é ato de resistência!”



Energia dos amigos



Muitos fãs e amigos comentaram e desejaram melhoras.



“Filhota, conte com minhas boas energias! Rezar e acreditar na medicina. Ele vai se recuperar”, desejou Astrid Fontenelle, com quem Gaby trabalha no programa Saia Justa, no canal GNT.



“Gaby, querida, fé! Vai dar tudo certo! Vibrando positivo por ele”, disse Monica Martelli, que também participa dos debates do Saia Justa.



“Andar com fé!”, desejou Sérgio Loroza.



“Ter fé é o grande ato de resistência! Teu irmão sai dessa! Vamos todos nos unir”, destacou Marisa Orth.



“Axé pra que ele fique bom logo! Um beijo no coração dessa família”, comentou o ator Fabrício Boliveira.



“Que ele se recupere rapidamente”, disse o cantor Paulo Miklos.



“Tenha força e fé! Vai ficar tudo bem”, escreveu Fabiana Karla.



Ao redor do mundo a cada dia aumenta o número de casos de celebridades afetadas pelo Covid-19

Preta Gil contraiu o vírus depois de cantar no casamento de Marcela Minelli, irmã de Gabriela Pugliesi.

Fernanda Paes Leme e a própria Gabriela e sua irmã Ornella Minelli. também foram infectadas no casamento.

Programações de TV, produção e estreias no cinema e várias turnês e grandes eventos já foram cancelados.

Famosos se mobilizam ao redor do mundo fazendo doações para combater a pandemia.



Nota do editor: essas informações eram precisas no momento desta publicação. Continuamos a atualizar nossa cobertura de coronavírus à medida que aprendemos mais. Navegue com frequência em nosso site para obter as informações mais atualizadas.



Estrelas de Hollywood, atletas e membros da realeza representam um pequeno número dos mais de 1.000.000 de casos de coronavírus registrados em todo o mundo até o momento. Dada a rapidez com que o novo vírus se espalhou, são muitos os famosos que se declararam infectados, incluindo Tom Hanks, que foi a primeira celebridade a divulgar seus resultados positivos nos testes, o Príncipe Charles, além dos brasileiros Di Ferrero, Preta Gil, Dinho Ouro Preto, Leandro Lehart, Felipe Simas, entre outros. O primeiro ministro britânico Boris Johnson foi o primeiro líder mundial a contrair o vírus. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, “o coronavírus se espalha principalmente de pessoa para pessoa ”, com sintomas que variam de febre, tosse e falta de ar.



O nome coronavírus tem sido bastante pronunciado ultimamente. Ele foi “batizado” dessa maneira porque tem sua estrutura em formato de coroa. O vírus causador sofre mutações espontâneas e aleatórias, por isso ainda não há uma medicação certeira para combater a doença.







Uma das prevenções mais eficazes contra o COVID-19 é lavar bem as mãos, incluindo dorso, embaixo das unhas e antebraço, usar álcool gel nos mesmos lugares, imediatamente após a lavagem. O álcool gel forma uma camada protetora e o vírus não resiste a ele, portanto, não consegue se fixar na superfície do corpo. Assim, evita-se de levar o vírus à mucosas.



O coronavírus teve uma disseminação bastante rápida em várias partes do mundo, onde além de muita gente infectada, ocorreram várias mortes. A pandemia (enfermidade epidêmica amplamente disseminada) agiu rapidamente no mundo dos famosos também, infectando nomes bem conhecidos por todos nós.



