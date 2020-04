Irrecuperável? São Paulo estima prejuízo de R$ 100 milhões durante paralisação

Que a paralisação no calendário nacional está sendo financeiramente nociva para os clubes brasileiros, é fato consumado e indiscutível. Contudo, as cifras que circulam os bastidores do São Paulo preocupam demais a alta cúpula tricolor.

Como destaca o site ‘São Paulo Sempre’, os cálculos feitos pelo diretor financeiro do clube, Elias Albarello, projetam um prejuízo diário de quase R$ 1 milhão, o que significaria R$ 100 milhões de déficit caso tenhamos três meses sem bola rolando no Brasil.

TOPSHOT-FBL-LIBERTADORES-SAOPAULO-LIGA

Em suas contas, o diretor assinalou R$ 7 milhões de prejuízo apenas com a bilheteria de dois jogos: o clássico contra o Santos e o grande duelo contra o River Plate, pela Libertadores. Além disso, Elias calculou perdas com cotas de TV, premiações, sócio-torcedor, manutenção de estádio, patrocinadores e outros encargos como renegociações trabalhistas.

A única boa notícia para o torcedor são-paulino é que, mesmo em meio à crise do mercado, o Soberano conseguiu manter os patrocínios da MRV e do Banco Inter até o final do ano.

