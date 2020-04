Isabeli Fontana posa para campanha Inverno 2020 da Colcci

Isabeli Fontana é um dos maiores nomes do Brasil no que se diz a modelo, realizando trabalhos incríveis e renomados, além de frequentemente estar em eventos de moda.



Recentemente, a esposa de Di Ferrero fez um trabalho bastante sensual e fashionista ao posar para a Campanha Inverno 2020 da Colcci.



As fotos, com cenário retrô, refletem a sofisticação da temporada mais fria do ano, em looks all jeans, alfaiataria, cor e botas de cano alto.







A campanha foi fotografada por Paulo Vainer, com styling de Marina Brum e beleza de Daniel Hernandez.







Casada com Di Ferrero, que chegou a contrair o novo coronavírus, Isabeli Fontana realizou exames mas não contraiu a doença. A modelo está em isolamento.



Nas redes sociais, a modelo contou que está aproveitando a companhia de uma calopsita.



“Como muita gente já sabe meu marido foi diagnosticado com o vírus, a médica pediu para eu ficar isolada também, já meus filhos tão isolados, únicas ‘pessoinhas’ são meus animaizinhos que a gente pode ficar perto até que saia meu exame e estou isolada aqui. Peço para as pessoas terem bastante responsabilidade de ficar em casa caso tenha uma gripezinha boba.”



Já Di Ferrero, após contrair o coronavírus, anunciou estar curado no dia 19 de março por meio de uma live no Instagram.



“No dia 9 eu fui ao hospital me sentindo mal. Estava sentindo muita falta de ar, já estava com febre. Estou me sentindo bem melhor. Anteontem, parei de tomar meus remédios. Faz dois dias que estou sem remédio. Continuo me cuidando, tomando muita água, vitamina C e cuidando da minha imunidade para ela ficar lá em cima. Minha voz está melhor, meu pulmão está menos cheio e já estou expectorando. Segundo os meus médicos, já estou curado e sem o vírus. Não estou mostrando o exame porque a demanda está muito grande. Se eu for lá fazer o exame, vou tirar a oportunidade de alguém que precisa fazer”, disse ele.



