Isadora Ribeiro oferece presença virtual durante a quarentena

Não está fácil para ninguém se reinventar neste período de quarentena! Mas a criatividade tem aflorado em alguns, como Isadora Ribeiro. A atriz de 54 anos surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao publicar, na quarta-feira (29), um anúncio de seus serviços neste período de isolamento social.



A atriz, que foi musa nos anos 1990, oferece presença online.



Isadora Ribeiro vira Drag em Mostra e reestreia no teatro: ‘Estou amando a idéia’



“Isadora vai na sua festa online! Eventos corporativos, aniversários, baladas, reuniões, mestre de cerimônia, campanhas digitais e mensagens personalizadas para todas as ocasiões”, diz a postagem.







Palestrante e vovó coruja



Desde 2007, a atriz se dedica à dar palestras motivacionais pelo país, falando sobre qualidade de vida e a mulher moderna.



Isadora, sempre lembrada como símbolo sexual das décadas de 80 e 90, se tornou avó no ano passado. Sua primogênita, a estudante de Medicina Maria Sampaio, deu à luz em outubro.



Isadora Ribeiro encanta ao anunciar nascimento da neta



“Chegou a minha netinha, Catarina, de parto natural. E está no colo dos pais com os olhos bem abertos, atenta ao que acontece à sua volta, e curtindo a energia poderosa do amor que a circunda. E eu, vó, de olhos bem abertos, vou seguir feliz e amando muito os três cada vez mais!! Meu coração quase explodindo de felicidade”, diz ela, que é ainda é mãe de Valentina, de 11 anos.