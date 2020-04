Isis de Oliveira fala de agressão em live e se emociona

Musa dos anos 80 e irmã, Isis de Oliveira sofreu na última quarta-feira (22), agressões vindas do então marido, o egípcio Hazem Roshdna. Agora ex, a modelo contou em uma live com a jornalista Leda Nagle que ela chegou a passar por uma situação parecida em 2017.



Ísis de Oliveira recebe apoio de amigos após sofrer agressão



“Ele veio com as duas mãos para me esganar. Eu estava sangrando. Denunciei ele e ganhei metida protetiva, através da Lei Maria da Penha”, lemrbou ela, que reatou o casamento pouco tempo depois. A união durou seis anos.



Com 69 anos, Isis afirmou que prestou queixa contra o homem na 12ª DP, em Copacabana, e que a discussão entre eles começou depois de ela ver Hazem saindo em plena quarentena e colocando ambos em risco em relação ao coronavírus.



“Ele levantou o colchão da cama, eu cai do outro lado, no chão. Aí, ele veio com o travesseiro para cima de mim”, contou.



Famosas não se calam diante de relacionamentos abusivos



A estrela de novelas como Meu bem meu mal e Que rei sou eu?, a loira, emocionada, falou do pedido de socorro enviado às amigas Alcione Mazzeo e Luiza Brunet através de uma mensagem pelo WhatsApp.



“Ele começou a me agredir verbalmente e deu um chute no meu ventilador e no computador. Em seguida, ele disse que ia quebrar a televisão, abrir a minha cara e botar fogo no apartamento, dizendo que não tinha nada a perder. Foi então que eu mandei um ‘SOS’ para Luiza às 17h30 da tarde.”



Às 19h, Luiza a respondeu dizendo que a polícia estava à caminho.



“Quando a polícia chegou ele estava falando muito alto, eu abri, sai correndo e pedi ajuda e falei: ele vai botar fogo na casa”, contou. “Eu amava ele. Aguentei outras coisas, tipo agressão verbal e moral”, disse ela, que consewguiu uma medida protetiva contra o ex-companheiro.