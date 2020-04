Isis Valverde posa com marido e filho: ‘Feliz Dia da Terra’

Isis Valverde tem se mostrado uma verdadeira mãe e esposa amorosa com André Resende e Rael, marido e filho respectivamente.



Nesta quarta-feira (22), a atriz posou ao lado dos amados no Instagram, na qual os três aparecem tomando sol em meio a uma série de fotos.



“Momentos especiais que guardei no coração”, escreveu ela na legenda, celebrando a data.



Os seguidores não perderam tempo, e rapidamente rasgaram elogios à bela família deles no Instagram.



“Lindos!”, “Que foto linda”, “Terra, ar, mar, sol e amor”, foram algumas das declarações feitas pelos fãs.







Relembrando Treino antigo com Rael







Apesar de quinta-feira ser o dia oficial da tag TBT, muitas pessoas, por questão de tempo/preferência, acabam relembrando coisas antigas em outros dias da semana.



Um grande exemplo disso foi Isis Valverde que, neste domingo (19), compartilhou no Instagram um vídeo antigo de um de seus treinos.



Porém, o charme especial deste vídeo é a presença de Rael, filho de Isis Valverde com André Resende, que participou da atividade física.



No treino em questão, a atriz brincava com o pequeno enquanto fazia abdominais, jogando o pequeno e fazendo barulhos com a boca.



“#tbt Treino antigo pra dizer que hoje é dia de descanso”, escreveu ela na legenda.



Os seguidores de Isis ficaram bastante encantados com a publicação, fazendo questão de ressaltar isso nos comentários.



“Amo”, “Que lindo”, “Arrasou mamãe”, foram algumas das declarações feitas pelos fãs.







Vale lembrar que esta não foi a única vez que Rael ajudou Isis Valverde a treinar, e no último dia 10, a atriz compartilhou em sua conta no Instagram um vídeo em que aparece fazendo exercícios em casa na companhia do pequeno.



“Meu ajudante”, escreveu ela na legenda.



Rapidamente, o vídeo atingiu a marca de mais de um milhão de visualizações.



“Coisa mais linda”, escreveu um internauta.







