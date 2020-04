ITA divulga datas para o vestibular 2021

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), instituição universitária pública ligada ao Comando da Aeronáutica, com sede em São José dos Campos (SP), divulgou as datas para o vestibular 2021. As inscrições começam em 1º de agosto e vão até 15 de setembro. A primeira fase está marcada para 20 de novembro e a segunda será realizada nos dias 8 e 9 de dezembro.

São oferecidos 6 cursos de graduação no Instituto: Engenharia Aeronáutica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Mecânica-Aeronáutica, Engenharia Civil-Aeronáutica, Engenharia de Computação e Engenharia Aeroespacial.

O ITA vai manter o mesmo modelo de provas adotado na última edição. O exame será dividido em duas fases eliminatórias – a primeira será com 70 questões de múltipla escolha e a segunda com 30 questões dissertativas e redação.

Há também a expectativa para o aumento do número de vagas, mas até o momento a informação não foi confirmada pelo ITA. A definição será publicada em edital, previsto para até julho. O valor da inscrição ainda será divulgado também.

Além de São José dos Campos, outras 23 cidades vão receber o exame: Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Juiz de Fora, Londrina, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, São José do Rio Preto, Salvador, São Luís, São Paulo, Teresina e Vitória.