Ivete Sangalo comanda live de pijama com marido e filho

Ivete Sangalo cumpriu a promessa e realizou uma live especial, na noite deste sábado (25). No ambiente da cozinha de sua casa, a cantora cantou as músicas, enquanto o filho mais velho, Marcelinho, dançava e o maridão, Daniel Cady, limpava a pia.



“Botei esse pijama para dar um ar de naturalidade. Mas estou morrendo de calor”, disse a cantora.



Em poucos minutos no ar, o nome de Ivete já encabeçava o primeiro lugar nos Trending Topics do Twitter.



Ivete estreou o projeto multiplataformas Em Casa, que foi transmitido pela Globoplay, Multishow e Youtube.



