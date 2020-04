Ivete Sangalo posa com o rosto todo pintado na quarentena

Assim como outras famosas, Ivete Sangalo tem usado muito o Instagram, principalmente na hora de compartilhar com os fãs pelo menos um pouco de como está sendo o período de quarentena, em sua casa.



Nesta terça-feira (28), a cantora, aliás, fez com que muitos internautas caíssem na risada, principalmente ao aparecer, na rede social, com o rosto todo pintado.



“E a gente segue inventando!”, chegou a escrever a artista, na hora de legendar tal publicação.



Ninguém mais, ninguém menos que Gisele Bundchen fez questão de comentar na postagem de Veveta.



“Amei!”, chegou a escrever a renomada modelo, na ocasião.



Nos últimos dias, Ivete, inclusive, tem aparecido em vários registros pra lá de divertidos e até bem-humorados, feitos durante o período de quarentena, junto com os filhos, os fofíssimos Marcelo, Helena e Marina.



Live de sucesso











Primeira atração do Em casa, novo programa de lives caseiras da TV Globo e do Globoplay, Ivete Sangalo levou entretenimento para o público em quarentena e estimulou doações para projetos voltados ao combate ao novo coronavírus.



A live arrecadou pouco mais de R$ 400 mil pelo aplicativo PicPay, em duas horas e meia de transmissão na noite de sábado (25).



As doações serão repassadas integralmente para a instituição de escolha do público, que, ao ler o QR Code no televisor com o celular, podia optar entre dez iniciativas: Ação da Cidadania, Amigos do Bem, Baobá, Cufa, Fundo Emergencial para a Saúde, Gastromotiva, Pracatum, Redes da Maré, União Rio e Unicef.



De sua casa na Bahia, Ivete dançou de pijama e se divertiu com seu filho Marcelo e seu marido Daniel Cady.



R$ 275 MIL COM BELL MARQUES











Também no sábado, a live do Bell Marques, transmitida pelo canal oficial do cantor no YouTube, arrecadou mais de R$ 275 mil também pelo PicPay. Nesse caso, as doações foram para o Hospital Aristides Maltez, de Salvador. Cerca de 40% dos doadores fizeram sua contribuição pela primeira vez no aplicativo.



O line up das próximas lives que terão o aplicativo como meio oficial de doações contempla artistas de grande expressão, como Luan Santana (26/04), Leonardo e Eduardo Costa em “Cabaré” (01/05) e Jorge e Mateus (02/05).



