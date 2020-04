Jayme Monjardim assume namoro com atriz 40 anos mais nova

Na última sexta-feira (24), o diretor Jayme Monjardim, de 63 anos, surpreendeu ao assumir que está namorando a atriz Anne Marques, de 23 anos.



Depois de um casamento de 12 anos com Tania Mara, que terminou no final do ano passado, ele está vivendo um novo romance que começou nos bastidores de O Anjo de Hamburgo, série que dirige e na qual a eleita fez sua estreia no mundo artístico.



“Anne, obrigado por toda a paciência e carinho comigo. Você é muito especial para mim e com certeza, juntos, seremos mais fortes e felizes. Já já estaremos juntos de novo. Te amo”, escreveu ele.



Em conversa com o Extra, a jovem contou mais detalhes sobre o relacionamento e foi só elogios ao amado. Anne inclusive falou do início de tudo.



“Eu já o conhecia como profissional. Tinha mandado o meu material para ele ano passado, mas não tinha contato além disso, nem o conhecia pessoalmente. No final do ano, a produção dele me ligou para o teste para a minissérie e eu topei. No primeiro dia de gravação, que eu o encontrei, agradeci a oportunidade”, começou ela.



Depois que passaram a se encontrar no trabalho, a atração veio de forma mútua e logo se transformou em algo a mais.



“Em dias chuvosos, ele me dava carona, sempre mostrando preocupação, até com minha alimentação. Quando eu pude conhecer o Jayme, sem o Monjardim, acho que não tinha outro caminho. Foi algo de almas mesmo”, declarou.



Sobre o diretor, Anne esbanja comentários positivos, ressaltando as qualidades do novo namorado.



“De cara senti algo muito bom vindo dele, uma pureza no olhar, uma paz, simplicidade que me deixou encantada o resto do dia. Um verdadeiro gentleman”, disse.



Já sobre a diferença de idade entre os dois, que bate 40 anos, a atriz não se preocupa e disse que está acostumada, pois geralmente se relaciona com pessoas mais velhas mesmo.



“Sempre fui cercada por pessoas mais experientes, até no meu ciclo de amizade mesmo. Acho isso maravilhoso, porque acabou me fazendo ter uma visão sobre o mundo muito mais madura, apesar da minha idade. E acredito que a verdadeira idade está dentro de nós”, opinou.



Na série, Anne vive a secretária Liselotte, que trabalha no Consulado Brasileiro na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial.











