JBS abre 3 mil vagas de emprego pelo Brasil; confira

Excelente notícia. A JBS informou em seu site oficial que está oferecendo 3 mil vagas de empregos, entre cargos de trabalho diretos e indiretos. As oportunidades de emprego oferecidas pela empresa fazem parte do plano de admissões da companhia em todas as regiões do país.

A empresa já avia se comprometido com a manutenção dos seus mais de 240 mil empregos no mundo, incluindo o Brasil, além dos investimentos anunciados para os próximos cinco anos, no valor de R$ 8 bilhões no país. Atualmente, a JBS emprega 120 mil pessoas no Brasil.

A produção de alimentos se integra ao rol de atividades essenciais para a população, no contexto de crise do coronavírus, conforme Decreto 10.282 de 20 de março de 2020.

A empresa opera mais de 130 unidades alocadas em cerca de 100 municípios brasileiros, sendo que em mais de 70% deles é a principal empregadora.

Para garantir a saúde e segurança nas suas fábricas, escritórios e Centrais de Distribuição, a empresa adotou uma série de medidas que seguem as orientações e protocolos da OMS (Organização Mundial da Saúde), do Ministério da Saúde, dos governos estaduais e prefeituras.

Entre as ações definidas pela JBS estão diversas práticas para coibir a aglomeração de pessoas, higienização e desinfecção dos ambientes, afastamento de pessoas em grupo de risco, comunicação sistemática para prevenção e proteção individual, entre outras.

A “JBS S.A. é uma empresa brasileira de Goiás, fundada em 1953. É uma das maiores indústrias de alimentos do mundo. A companhia opera no processamento de carnes bovina, suína, ovina e de frango e no processamento de couros. Além disso, comercializa produtos de higiene e limpeza, colágeno, embalagens metálicas, biodiesel, entre outros. Seus negócios são divididos em três unidades: JBS Mercosul, JBS Foods e JBS USA, que inclui as operações de bovinos nos EUA, Austrália e Canadá, suínos e aves nos EUA, México e Porto Rico.”

Cargos

Assistente de Transportes

Vendedor

Eletricista de Manutenção

Conferente

Especialista de Suprimentos

Técnico de Agropecuária

Coordenador de Qualidade

Assistente de Logística

Supervisor de Recursos Humanos

Analista de Contabilidade

Entre outros cargos

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem acessar o site de vagas da empresa, escolher o portal de recrutamento, e selecionar o cargo de seu interesse. Para cadastro, será necessário enviar seu currículo.