Jeito Moleque promete animar o público com live ‘pagodeira’

Há 22 anos levando muito pagode ao público, o grupo Jeito Moleque, hoje formado por Gui, Alemão, Felipe, Rafa e Carlinhos, se prepara uma live na próxima terça-feira (28). Marcada para às 20h, a transmissão vai acontecer no canal oficial da banda no YouTube e durante o show, doações serão arrecadas para ajudar famílias em situação vulnerável por conta da Covid-19.



“Já temos 40 músicas, aproximadamente, para cantar, além dos pedidos dos nossos fãs.”, garantiu o vocalista, Gui.



Sucessos como Me Faz Feliz e Eu Nunca Amei Assim já foram confirmadas na apresentação, assim como as canções que fazem parte do mais recente projeto, Amo Noronha, gravado em 2019.



Treta?







O anúncio da live de Thiaguinho para o dia 23 de abril causou um certo desconforto entre o universo do pagode. O cantor divulgou a data no último domingo (12). Acontece que o grupo Jeito Moleque já havia anunciado uma live para o mesmo dia e horário.



Na noite de segunda-feira (13), o grupo soltou um comunicado adiando a apresentação.



“Em respeito ao nosso público e ao movimento da música que estamos inseridos há 22 anos, o grupo Jeito Moleque comunica que nossa live foi alterada para o dia 28, às 20h, em virtude de outro artista do mesmo segmento ter escolhido o mesmo horário para realizar a sua”, diz o comunicado.



“Thiaguinho atrapalhando o rolê”, comentou um fã.



“Da hora a atitude. O Thiaguinho deveria ter pensado”, disse uma seguidora.



“Isso é que é respeito”, destacou outra.



