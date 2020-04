Jennifer Aniston perdoa o pai por seu abandono na infância

Jennifer Aniston aproveitou bem a quarentena, e algo muito importante aconteceu nesse tempo de afastamento, ela perdoou seu pai, o ator John Aniston, de 86 anos, por seu abandono na infância.

Uma fonte contou ao jornal britânico The Mail on Sunday que embora ela tenha um relacionamento com o pai atualmente, foi difícil para ela conseguir perdoar seus erros do passado:

“Ela já perdoou seu pai por ter saído de casa quando ela era uma criança. É como se Jennifer se desse conta de que a vida é muito curta, e ela quer que sua relação com John seja a melhor possível, e ele está muito feliz por eles terem se reconciliado”.

Segundo a fonte, durante essa quarentena a atriz teve longas conversas com seu pai todos os dias, nas quais expressou seus sentimentos e deixou para trás os problemas do passado. Foi a própria Jennifer quem declarou ao jornal: “Ainda existem coisas dolorosas para mim, mas sou adulta. Já não posso culpar meus pais pelo que aconteceu”.

O pai de Jennifer é o ator veterano John Aniston, muito conhecido por seu personagem de Victor Kiriakis na novela Days of Our Lives, que interpreta desde 1985.

John se casou em 1965 com Nancy Dow, e sua filha Jennifer nasceu em 1969, mas pouco tempo depois eles se separaram. A estrela de Hollywood também ficou anos afastada de sua mãe, já que não a perdoou por ter lançado um livro falando sobre sua intimidade, quando estava no meio da fama nos anos 1990 com a série Friends.

Tempos depois Nancy teve câncer e Jennifer se reconciliou com ela, mas sua mãe morreu por causa da doença.

Desafio de caridade

Todo o elenco de Friends se juntou para apoiar o desafio All In Challenge, cujo objetivo é arrecadar dinheiro para apoiar famílias necessitadas com alimentos durante a pandemia do coronavírus.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc e David Schwimmer voltarão para uma reunião da série Friends, e estão convidando os fãs para serem parte disso, apoiando o desafio.

“Estamos convidando você e CINCO dos seus amigos para nos juntar no Stage 24”, Jennifer disse em seu Instagram. “Sejam nossos convidados especiais na plateia para gravar a reunião de Friends para a @HBOMAX enquanto relembramos a série e celebramos a diversão que tivemos… e tenha toda a experiência VIP de Friends no tour pelo Estúdio da Warner Bros.”.

A All In Challenge pretende levantar milhares de dólares para as pessoas necessitadas, especialmente as que precisam se alimentar durante a pandemia.