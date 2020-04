Jennifer Lopez presta homemagem à enteada no Insta

Jennifer Lopez prestou homenagem à filha caçula do noivo Alex Rodriguez, Ella, que completou 12 anos dia 21 de abril. A cantora relembrou o dia em que elas se conheceram pessoalmente, e o pedido inusitado da enteada, que perguntou pelo vestido que J-Lo usara em uma premiação.

“Para minha pequena Ella, amorosa … no primeiro dia em que te conheci (você era tão pequena …) você correu para mim, sentou-se no meu colo, me abraçou e pediu o meu vestido lavanda que eu acabara de usar no Grammy para quando você crescesse”, escreveu ela.

Lopez continuou: “Você conquistou meu coração em uma fração de segundos… você não é mais tão pequena, mas ainda está sentada no meu colo e eu adoro!!! FELIZ ANIVERSARIO menina doce! PS: Eu tenho o vestido guardado para você!! Acho que tudo que você precisa fazer é pedir!”, anotou a intérprete.

A-Rod falou nos comentários: “Omggggg!”

O vestido em questão era um vestido que J-Lo usou no Grammy de 2017, de chiffon, de Ralph & Russo, com um decote sexy e uma fenda na altura dos quadris.



Casamento adiado



Jennifer Lopez e o noivo Alex Rodriguez estavam com tudo pronto para se casar na Itália, antes de surgir a crise mundial pelo coronavírus.

Agora o casal terá de esperar a pandemia terminar para conseguir reunir amigos e familiares na cerimônia.

Recentemente a cantora de 50 anos revelou durante uma aparição no talk show de Ellen DeGeneres que seu casamento está em espera devido à crise de saúde, e o casal estava tendo problemas em relação à reprogramação.

Mas uma fonte próxima à artista revelou à revista US Weekly que já existem planos para um casamento italiano quando a vida voltar ao normal.

“Tudo foi planejado e pago”, disse a fonte. “Obviamente eles tiveram que adiá-lo devido ao coronavírus, mas J.Lo quer se casar com A-Rod logo após as coisas voltarem ao normal. Ela quer se casar com ele e comemorar seu amor na frente de sua família e amigos íntimos na Itália”, justifica.

Será a quarta vez que Jennifer vai dizer ‘sim’ no altar. Ela já foi casada com o barman Ojani Noa, o dançarino Cris Judd e o cantor Marc Anthony, pai de seus gêmeos Max e Emme, de 12 anos.