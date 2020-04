Jesualdo Ferreira ‘rasga o verbo’ e detona postura da UEFA em meio à pandemia

​De longa trajetória no futebol europeu – com passagens por Benfica, Porto e Sporting, três maiores clubes de Portugal -, o comandante Jesualdo Ferreira, atualmente no ​Santos, segue antenado no que está acontecendo no Velho Continente.

Em um artigo de opinião vinculado no jornal ‘O Jogo’, o experiente treinador de 73 anos não poupou críticas à UEFA pela posição taxativa acerca da conclusão da temporada 2019/20. Em entrevista recente, o presidente da entidade, Aleksander Ceferin, cravou que ‘tudo precisa estar finalizado até 3 de agosto’, independente das circunstâncias.

“ É, no mínimo, um devaneio a UEFA ter imposto uma data para saber que clubes vão à Liga dos Campeões, o que implica que os campeonatos em todos os países tenham de terminar antes do tempo. Creio que é mesmo uma leviandade ao jeito das outras protagonizadas pela UEFA, que veste o papel de toda poderosa quando bem entende“, afirmou.