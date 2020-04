Jô de volta ao Corinthians? Negociação pode avançar

​Após a gloriosa passagem em 2017, que resultou nas conquistas de um brasileiro e um paulista, o ​atacante Jô constantemente tem seu nome veiculado ao ​Corinthians. Cria da base do Timão, o jogador defende o Nagoya Grampus, do Japão.

Porém, desta vez a volta pode estar de fato próxima. Conforme noticiado pelo portal ​Meu Timão, após boas temporadas pelo clube japonês, o atleta vem tendo alguns problemas com o treinador italiano Massimo Ficcadenti. O comandante chegou em 2020 e parece não se dar muito bem com o ex-camisa 7 do Timão.

As negociações podem avançar?

Em algumas entrevistas anteriores, Jô deixou claro que está bem adaptado à vida no Japão. Além disso, apresenta uma média de quase meio gol por partida com a camisa do Nagoya. Porém, o atacante ainda não concedeu declarações muito reveladoras sobre a sua relação com o novo técnico.

Muito disso se deve ao número baixo de jogos até aqui. O Campeonato Japonês de 2020 foi paralisado já na segunda rodada. Tudo por conta da pandemia de coronavírus. Com esse quadro, o Corinthians pode entrar na briga pela contratação do jogador. O objetivo seria conseguir um empréstimo ou até uma rescisão amigável.





O Corinthians pode sonhar?

Em razão das boas temporadas no clube, é difícil de se imaginar o Nagoya liberando Jô de graça. Porém, caso a relação com o treinador seja um empecilho, é possível acreditar em uma facilitação. Os problemas financeiros causados pelas paralisações também podem incentivar o time japonês a cortar custos.

Por parte do Corinthians, não há a possibilidade de envolver dinheiro para a ruptura do contrato, ainda mais neste momento. O Timão não pretende comprar jogadores, logo, Jô teria que vir ‘de graça’. Até o salário do atleta pode ser um problema, já que o objetivo do clube é diminuir a folha. Porém, a chegada do atacante é vista com bons olhos e pode facilitar uma engenharia financeira que viabilize a contratação.