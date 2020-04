João Félix vai à loucura ao tirar lenda brasileira no FIFA e viraliza na web; confira

​Apesar da pouca idade, João Félix, de apenas 20 anos, parece estar bem familiarizado com os grandes craques do futebol do passado, em especial os brasileiros.

Nesta quarta-feira (8), o atacante luso do Atlético de Madrid fazia uma transmissão live do FIFA 20, uma febre entre atletas e fãs de futebol. Ao receber e abrir um novo ‘pacote de jogadores’ no game, o jovem se deparou com uma lenda brasileira: Sócrates, ídolo do ​Corinthians e um dos maiores nomes da história do nosso futebol. A reação de João Félix foi impagável, como você pode ver no vídeo a seguir:

​​Como destaca o ​Globoesporte, o luso parecia viver seu dia de sorte no game, já que, depois de garantir o meio-campista brasileiro, ainda recebeu a carta máxima do centroavante Robert Lewandowski, com overall (força) avaliado em 94.