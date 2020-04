Jogador do Galo detona ex-técnico, Rafael Dudamel: ‘Gostava de bater de frente’

​A medida que o tempo passa, vai ficando mais claro que a saída precoce de Rafael Dudamel do ​Atlético-MG foi motivada, especialmente, pelo ambiente ruim que havia na Cidade do Galo sob seu comando. Demitido com menos de três meses à frente da equipe, o treinador foi alvo de duras críticas nesta semana, oriundas do meia Nathan.

Em entrevista concedida à TV Record e repercutida pelo site ​‘Fala Galo‘, o atleta alvinegro rasgou o verbo e questionou a forma autoritária como o técnico tentou impor novas regras e mudanças drásticas no estilo de jogo da equipe.

“A gente era acostumado, era bitolado em um esquema e só jogar de um jeito, então chega um técnico e quer que a gente jogue de outro jeito, aí alguns jogadores começam a não gostar e o técnico gostava de bater de frente. Dudamel era um técnico que queria muito mandar, mandar e mandar. Ele deixava a gente trancado no CT, alguns jogadores não gostavam disso e acabavam ficando de saco cheio”, revelou.

Quer dizer então que o Dudamel cobrou ORDEM e COMPROMETIMENTO com as regras e os jogadores derrubaram ele ? Por isso o futebol aqui é uma bosta, por isso esse país é uma merda. Guardiola regula até o que os comandados VÃO BEBER durante o dia. Diferença de nível é muito grande. — O mágico Mahomes (@OMagicoMahomes) April 10, 2020

De acordo com o meia, a rotina de ‘imposições’ de Rafael Dudamel se manifestava até no pós-treino: “Só podíamos almoçar no horário que ele queria. Alguns jogadores gostam de fazer academia após o treino, aí acabava o treino mas não podiam ir para academia, porque meio-dia tinha o almoço, só que o treino acaba 11h40, tinha que tomar banho rápido para almoçar, se não chegássemos meio-dia, tinha multa”, concluiu.

