Jogador do Palmeiras ainda aguarda julgamento após ser pego no antidoping

​Talvez você, torcedor alviverde, sequer se lembre disso. Mas um dos jovens talentos de seu elenco está sem poder atuar desde novembro de 2019, devido a uma suspensão preventiva. Rafael Papagaio, centroavante de 20 anos revelado na base do ​Palmeiras, vive as semanas de paralisação do calendário em meio à dupla incerteza: a da pandemia e a de sua situação jurídica, ainda sem prazo para ser solucionada.

Para quem não se lembra do caso, o jovem atacante foi pego no antidoping por uso de hidroclorotiazida, uma substância diurética proibida pela Agência Mundial Antidoping (WADA). O teste positivo aconteceu no dia 16 de setembro antes da partida contra o Colón (ARG) pela Sul-Americana, período em que Papagaio defendia o ​Atlético-MG, via empréstimo.

Como destaca o ​Globoesporte, o último jogo oficial disputado por Papagaio foi no dia 9 de novembro, antes de ser suspenso preventivamente pela Conmebol. Seu julgamento deveria ter ocorrido em fevereiro, mas a defesa do centroava solicitou mais tempo para obter maiores informações acerca do trabalho da perícia. Ainda não há uma nova data marcada, mas o fato é que a audiência será via videoconferência.

Crédito da foto de cobertura: Jales Valquer/Estadão Conteúdo

