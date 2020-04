Jogador francês faz delação sobre expulsão de Zidane na decisão da Copa 2006

​Campeã do mundo pela primeira vez em 1998 – justo na edição disputada em sua casa -, a França perseguiu demais o bicampeonato, conquistado apenas em ​2018. Por muito pouco ele não veio ainda em 2006, ano em que os Bleus chegaram à final, mas acabaram sendo batidos pela Itália nas penalidades após 1 a 1 no tempo regulamentar.

Para quem não se lembra, esta decisão foi marcada pela surpreendente cabeçada de Zidane no italiano Marco Materazzi, imagem considerada até hoje como uma das mais famosas na história das Copas do Mundo. Provocado pelo defensor adversário, o camisa 10 francês reagiu de forma totalmente desproporcional e acabou sendo expulso, desfalcando a França nos dez minutos finais da prorrogação e perdendo a disputa por pênaltis.

Em entrevista concedida à ‘Rádio Montecarlo’, Willy Sagnol, defensor francês que estava em campo naquela decisão, fez uma revelação acerca do episódio: “Depois da partida, ainda nos vestiários, ​Zidane pediu desculpas. Mas eu não aceitei as desculpas dele. Não queria falar com ele, aquele não era o momento, estávamos todos desapontados. Fui ao banheiro e fumei 250 cigarros em 10 minutos. Ficamos sem nos falar por dois anos depois disso“, revelou.

