Jogadores do Vasco encerram greve; Castán se pronuncia sobre salários

Insatisfeitos com os constantes atrasos salariais e falta de transparência da diretoria em relação ao tema, os jogadores do ​Vasco estavam sem conceder entrevistas desde o mês de fevereiro, modo encontrado pelo elenco para protestar diante da incômoda situação. A ‘greve’ dos atletas cruzmaltinos, no entanto, foi encerrada no último dia 24.

sdd exaltar leandro castan e xingar o werley — milena /+/ (@zibell_crvg2) March 30, 2020

Em entrevista concedida ao ​UOL Esportes, o capitão vascaíno, Leandro Castán, confirmou a decisão e revelou que esta foi uma iniciativa coletiva, acordada por todos os jogadores do grupo em meio ao momento delicado que o futebol brasileiro (e a sociedade) vive.

“Foi decisão em conjunto. Eu não decido nada sozinho no Vasco. Eu sou o capitão, que usa a faixa ali, mas o nosso grupo é bem unido e todas as decisões tomamos juntos. Quando decidimos fazer isso [protesto], era para dar um sinal para fora de que as coisas não estavam legais. A gente sempre tentou proteger ao máximo o clube, a diretoria, e quando o presidente conseguiu pagar uma folha para todos os funcionários e para nós – apesar de que tem alguns que recebem imagem e não receberam – achamos que era o momento em que deveríamos voltar a falar, até porque é um momento que o país vive dificuldade”, afirmou o zagueiro.