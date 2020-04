Jogos aleatórios do Palmeiras para matar a saudade na Quarentena

​Não está nada fácil tocar a vida sem os jogos de futebol para assistirmos. Muito mais difícil ainda está passar as quartas feiras e os domingos sem o Palmeiras. A carência do fã do futebol é tão grande aqui no Brasil, que todos os canais esportivos à cabo e até mesmo os canais abertos de variedades, estão apostando em jogos marcantes na grade de programação para suprir a ausência que o futebol tem feito às nossas vidas. A prova disso foi o sucesso da reprise da final da Copa do Mundo de 2002 na tarde do último domingo. Na oportunidade, a emissora carioca ficou em primeiro lugar no Ibope, registrando 20,3 pontos de audiência média. Para se ter uma ideia, o SBT que ocupou a segunda colocação, marcou 7,2 pontos.

A saudade e a vontade de ver a bola rolar novamente é tão grande que foram registrados fogos de artifício nos gols de Ronaldo contra a Alemanha durante a reprise. Com o sucesso comprovado, a Rede Globo já se prepara para no próximo final de semana transmitir a reprise de Brasil 4×1 Argentina, jogo que decidiu a Copa das Confederações em 2005.

Pensando assim, separei com muito cuidado, três jogos marcantes do Palmeiras nos últimos anos, para que você utilizando as plataformas de vídeo, assista novamente esses jogos e mate um pouco da saudade de torcer pelo Verdão em jogos marcantes. Lembrando que no próximo dia 14 de abril, completa exatamente um mês que o alviverde não entra em campo. A última aparição do time de Luxemburgo foi com o time reserva contra a Inter de Limeira, quando o time empatou sem gols.

TOP 3 – Jogos do Palmeiras para assistir novamente

FICHA TÉCNICA: CORINTHIANS 0X3 PALMEIRAS – CAMPEONATO PAULISTA 2007

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP) Data: 4 de março de 2007, domingo Horário: 16 horas (de Brasília) Árbitro: José Henrique de Carvalho Assistentes: Ednilson Corona e Carlos Augusto Nogueira Júnior Cartões amarelos: Magrão, Arce, Gustavo, Amoroso (Corinthians), Alemão, Edmundo, Pierre (Palmeiras) Renda: R$ 379.183,00 Público: 28.371 pagantes GOLS: PALMEIRAS: Edmundo, aos 17 e Osmar, aos 38 minutos do primeiro tempo, Edmundo, aos 37 minutos do segundo tempo

CORINTHIANS: Jean; Eduardo Ratinho (Amoroso), Gustavo, Marinho e Carlão (Rafael Fefo); Marcelo Mattos, Magrão, Daniel (William) e Roger; Nilmar e Arce Técnico: Emerson Leão

PALMEIRAS: Marcos; Wendel, Edmílson, David e Leandro; Pierre, Martinez, Francis e Valdívia (Cristiano); Edmundo (Michael) e Alemão (Osmar) Técnico: Caio Júnior

FICHA TÉCNICA: PALMEIRAS 2 X 0 SÃO PAULO (Semifinal Paulistão 2008)

Local: Estádio Palestra Itália, em São Paulo (SP) Data: 20 de abril de 2008 (domingo) Horário: 16h (de Brasília) Árbitro: Wilson Luiz Seneme (Fifa-SP) Assistentes: Emerson Augusto de Carvalho e Vicente Romano Neto (SP) (SP) Renda: R$ 1.144.355,00 Público: 27.680 pagantes Cartões amarelos: Élder Granja, Valdívia (Palmeiras), Dagoberto, Fábio Santos, Jorge Wagner, Rogério Ceni (São Paulo) Cartão vermelho: Martinez (Palmeiras), André Dias (São Paulo)

GOLS: PALMEIRAS: Léo Lima, aos 22 minutos do primeiro tempo, Valdívia, aos 39 minutos do segundo tempo

PALMEIRAS: Marcos; Élder Granja, Gustavo, Henrique e Leandro; Martinez, Léo Lima, Diego Souza (Wendel) e Valdívia; Kléber (Denílson) e Alex Mineiro (Lenny) Técnico: Vanderlei Luxemburgo

SÃO PAULO: Rogério Ceni; Alex Silva, André Dias e Miranda; Joílson (Sérgio Mota), Hernanes, Fábio Santos, Jorge Wagner e Júnior (Hugo); Dagoberto (Borges) e Adriano Técnico: Muricy Ramalho

FICHA TÉCNICA: PALMEIRAS 2 X1 SANTOS (FINAL DA COPA DO BRASIL 2015)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP) Data: 02/12/2015 Horário: 22h (de Brasília) Competição: Copa do Brasil (final) Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC) Assistentes: Emerson Augusto de Carvalho e Marcelo Carvalho Van Gasse (ambos de SP) Gol: Dudu aos 11 e aos 39 minutos do segundo tempo (Palmeiras); Ricardo Oliveira aos 41 minutos do segundo tempo (Santos) Cartões amarelos: Gabriel (Santos); Matheus Sales, João Pedro e Dudu (Palmeiras)

PALMEIRAS: Fernando Prass, João Pedro, Jackson, Vitor Hugo e Zé Roberto; Matheus Sales, Arouca, Dudu, Robinho e Gabriel Jesus (Rafael Marques); Barrios (Cristaldo). Técnico: Marcelo Oliveira.

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz (Werley), Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia (Paulo Ricardo), Renato e Lucas Lima; Gabriel (Geuvânio), Ricardo Oliveira e Marquinhos Gabriel. Técnico: Dorival Júnior