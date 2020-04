Jordyn Woods usa Instagram para enviar mensagem a Kylie

Kylie Jenner talvez esteja pronta para fazer as pazes com sua ex-melhor amiga Jordyn Woods, mais de um ano depois da briga entre as duas pela suposta infidelidade dela com o ex de Khloe Kardashian, Tristan Thompson.



Segundo a revista In Touch, acredita-se que a modelo de 22 anos tenha enviado uma mensagem secreta para Kylie através de um post enigmático no Instagram.

Na quinta-feira (23) Jordyn aparentemente lembrou sua amizade com Kylie depois de mostrar uma foto tirada durante suas férias para comemorar o primeiro aniversário de Stormi em janeiro de 2019. A foto foi feita pela própria Kylie na época, e Woods legendou a imagem dizendo: “imissyouandiloveyou” (Sinto sua falta e te amo), levando muitos a especularem que ela foi endereçada à fundadora da Kylie Cosmetics.

“Você sente falta da Kylie!”, disse um seguidor. Outra pessoa pensou que Jordyn enviou uma ‘mensagem de código’ para Kylie, enquanto outra sugeriu que sua mensagem era sobre a filha de dois anos de Kylie, Stormi: “Ela sente falta de Stormi”.

“Acho que [ela sente falta de Kylie] porque essa foto foi tirada nas férias com Kylie”, comentou outro seguidor.

Jordyn e Kylie foram amigas inseparáveis desde que o filho de Will Smith apresentou uma à outra. No entanto, apenas cerca de um mês após suas férias tropicais, sua amizade foi destruída devido ao suposto beijo que Tristan tentou dar na modelo em uma festa em sua casa.

Na época, lamentando seu erro, ela disse no programa de Jada Pinkett-Smith, Red Table Talk: “Eu nunca tentaria machucar ninguém, especialmente alguém que eu amo, e alguém que tem uma filha linda. Eu nunca tentei roubar o homem de ninguém”.



Teste do polígrafo



Após o escândalo com Tristan Thompson, com quem se beijou quando ele ainda estava em um relacionamento com Khloe Kardashian, provocando o fim do namoro dos dois, Jordyn Woods passou pelo teste de polígrafo para confirmar que ela nunca teve relações com o pai de True.

Jordyn passou pelo detector de mentira quando foi ao programa no Facebook de Jada Pinkett-Smith, Red Table Talk, em março e somente agora eles revelaram os resultados.

“Foi um pedido de Jordyn. Foi um pedido seu para vir aqui, ela quis fazer o teste do detector de mentiras. Tínhamos um polígrafo forense com mais de 25 anos de experiência em investigações criminais e civis. Foi para ela e as pessoas que ela ama”, explicou Jada.

Um vídeo com parte do teste de Jordyn com o poligrafista Shon Thurman foi divulgado na web, e nele podemos ver a prova de que ela não chegou a ir para a cama com Tristan Thompson.



