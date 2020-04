Jornal crava interesse de gigante espanhol em Mané; Liverpool buscaria reposição no PSG

​Sem bola rolando, os noticiários esportivos estão sendo alavancados especialmente pelas tradicionais especulações de mercado. Se o calendário não estivesse paralisado em virtude da pandemia de ​coronavírus, a temporada 2019/20 estaria vivendo seu bimestre final, período em que os rumores ganham força pela proximidade com a janela de verão (junho/julho).

A especulação que mais agitou o noticiário esportivo neste início de semana veio do britânico ‘The Sun’, cravando que o Real Madrid tem grande interesse em Sadio Mané, do Liverpool. De acordo com a fonte citada, o gigante espanhol estaria disposto a pagar €170 milhões pelo atacante de 28 anos, cifras que o consolidariam como reforço mais cara da história do Real.

Como destaca o ​UOL Esportes, o periódico inglês ainda foi além, afirmando que o Liverpool já tem um potencial ‘substituto’ para Mané em mente, caso a ida ao Real se concretize: Mbappé, atacante de 21 anos do Paris Saint-Germain. O jogador francês é um ‘sonho de consumo’ do clube vermelho que, com o valor da venda de Mané e com o aporte do ​novo patrocínio da Nike, ofereceria €280 milhões (R$ 1,5 bilhão) para ter o camisa 7 em 2020/21.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.