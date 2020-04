Jornal inglês diz que ‘Marí enviou recado ao Arsenal’ e sinaliza qual deve ser o futuro do zagueiro

Emprestado pelo ​Flamengo desde janeiro, Pablo Marí fez apenas duas partidas com a camisa do Arsenal antes da pausa geral do futebol. O espanhol de 26 esteve em campo nas vitórias sobre Portsmouth e West Ham na FA Cup e na Premier League, respectivamente. Pouco, mas suficiente para impressionar os torcedores, o técnico Mikel Arteta e também a diretoria.

Já planejando a próxima temporada, ​os Gunners mantêm a intenção de ativar a cláusula de compra no valor de 8 milhões de libras (cerca de R$ 52 milhões pela cotação atual) assim que o empréstimo rubro-negro terminar . Os profissionais do clube londrino entendem que Marí pode ser uma peça importante na composição do plantel para 2020/2021. Mas faltava saber também qual a real vontade do atleta de permanecer depois dos seis meses iniciais. E ela aparentemente existe, conforme publicado nesta terça-feira pelo jornal inglês ​Express :

“ Estive em cinco clubes nos últimos quatro anos. Esta é a vida de um jogador de futebol. Se você quer jogar futebol e quer melhorar, todos os anos precisa se mudar. Talvez quando você encontrar um clube que seja bom para você, possa ficar e melhorar com ele. Eu me encontrei aqui no Arsenal. É uma opção muito boa para mim. Quero ficar aqui e melhorar como jogador e como pessoa. Quero ficar aqui ainda por muitos anos“, declarou.





Marí fez história no Flamengo, ao conquistar o Brasileirão e a Copa Libertadores em 2019. Com a sua saída (até então provisória), o clube foi atrás de Léo Pereira, ex-Athletico. No entanto, a comissão técnica rubro-negra entende que ainda necessita de mais um nome para melhorar a qualidade do setor. Luiz Otávio, do Ceará, e Jemerson, do Mônaco, são nomes bem especulados nas últimas semanas.

