Joshua Jackson e Jodie Turner-Smith são pais pela primeira vez

A atriz Jodie Turner-Smith, casada com o ator de Dawson’s Creek, Joshua Jackson, anunciou esta semana no Twitter, que é mãe!







Jodie e Joshua deram as boas-vindas ao primeiro filho juntos, no começo do mês, mas foi somente na quinta-feira (23) que ela confirmou a notícia em suas redes sociais.

Jodie foi ao Twitter para conversar com os fãs sobre a nova minissérie de seu marido, Little Fires Everywhere (plataforma Hulu), que ele protagoniza com Reese Witherspoon e Kerry Washington, e também agradeceu aos seguidores por suas mensagens de apoio após as notícias do bebê.

“Obrigado a todos!”, ela escreveu. “Eu sou mãe!”, disse.

Quando alguém respondeu com um GIF de Joshua como Pacey em ‘Dawson’s Creek’, escrevendo: “Com PACEY WHITTER, quero dizer que você ganha na vida”, Jodie docemente respondeu “Ainda melhor – com Joshua Jackson!”.

A estrela de “Queen & Slim” twittou sobre o episódio que estava assistindo, protagonizado por Joshua como Bill Richardson, acrescentando: “Eu honestamente mal posso twittar, é tão bom #LittleFiresEverywhere”.

E a atriz também revelou que estava tendo uma resposta diferente ao programa agora que teve um bebê, escrevendo: “Cada uma dessas histórias de mães me atingiu um pouco diferente esta semana… linda narrativa de todos os envolvidos!”, afirmou emocionada.



Gravidez e casamento



Jodie Turner-Smith, a esposa do ex-ator de Dawson’s Creek Joshua Jackson, está vivendo um dos melhores momentos de sua vida, com sua primeira gravidez, e revela que o marido ‘é um grande parceiro’.

A estrela de Queen &Slim respondeu a um comentário de um fã no Twitter, admitindo que ‘Joshua é a pessoa certa’ com quem ela quer passar o resto da vida.

Uma seguidora quis saber como ela sabia que estava pronta para ter um filho, a atriz respondeu: “Não acho que estamos prontos em momento algum… mas havia algumas coisas que eu queria deixar para trás antes de fazer isso. A coisa mais importante para mim: estar com alguém que eu sabia que seria um grande parceiro. A vida tem muitas variáveis, mas quando eu percebi que conheci a pessoa certa, perdi o medo”, justificou.

Foi no mês passado que Jodie, de 33 anos, finalmente confirmou que estava esperando um filho.

Ela falou pela primeira vez sobre a gravidez durante uma aparição no programa britânico ‘The Graham Norton Show’, quando acidentalmente deixou escapar o sexo do bebê: uma menina.