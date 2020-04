Juju Salimeni revela quilinhos a mais na quarentena

A musa fitness Juju Salimeni contou nesta quarta-feira (22) que deu uma engordadinha durante este período de quarentena devido ao novo coronavírus.



Em seu Instagram, a influenciadora contou por meio do Stories que seu peso deu uma subidinha. Ela mostrou o momento que subiu na balança e os números marcaram 78,5kg.



“Vamos para a hora da verdade”, disse ela, subindo na balança. “Vocês tem noção do que é 78kg para uma mulher? Pois é, meus amores. Podem ter certeza que não são só vocês que estão engordando aí na casa de vocês”, brincou a loira.







Logo depois, Juju confessou que saiu da dieta e seu peso subiu cerca de 5kg, além do mais, os treinos não tem sido o mesmo em casa.



“Confesso que saí muito da minha dieta, comi coisas muito diferentes, coisas que não faço normalmente. A gente não treina do mesmo jeito em casa, não tem jeito, não é a mesma coisa. A gente não sai de casa, não gasta as mesmas calorias que a gente gastaria num dia normal de trabalho. Então, no mínimo, ganhei uns 5kg”, explicou.



A musa também disse que chegou a ter uns quilinhos a mais no final de semana e pretende voltar a um peso que considera mais confortável.



“No final de semana bati 80kg naquela balança ali, gente, quase morri do coração. Eu sou uma mulher grande e músculo pesa muito, então ok. Meu peso normal, ideal, para que eu fique legal do jeito que eu gosto, é mais ou menos 74 ou 75kg. Daí para cima, ou fico muito forte ou deu uma inchada, que é o caso no momento.”



No final, Salimeni ressaltou que já tem uma nova dieta para seguir e perder o acúmulo adquirido.



“Fechar a boca. Já peguei dieta nova, protocolo novo, correr atrás. Por mais que esteja em casa, vou evitar comer coisas diferentes e voltar de qualquer jeito para minha dieta certinha. Vou levar a coisa a sério, quero estar melhor quando essa quarentena acabar.”