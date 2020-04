Júlia Pereira é a top model ‘olho de gato’ que encantou a TV

O início da trajetória profissional de Júlia Pereira como modelo, não foi muito diferente das histórias de várias meninas bonitas, do interior do país, que sonham com o estrelato que o ofício proporciona.



Nascida em São Sebastião do Caí, município do Rio Grande do Sul, a garota que curtia praticar esporte, ainda na infância, participou de diversos concursos, um deles o Super Model of the World.



“Aos quinze anos, passei a me dedicar de verdade, inclusive me mudando para São Paulo e, após alguns meses, recebi um convite para trabalhar fora do Brasil. Foram treze anos morando entre Barcelona, Milão, Paris Londres, Nova York e Miami, além de ter viajado para vários outros países, cumprindo ensaios fotográficos, desfiles e comerciais de TV”, relembrou ela, em entrevista exclusiva para OFuxico.



“Tive que aprender cedo a me virar sozinha, ser pontual, profissional e aprender outros idiomas. Hoje falo inglês e italiano fluente. Sou muito grata à minha profissão por todas essas oportunidades”, completou.







Imprevistos na carreira

Acostumada a estampar seu belo rosto com traços delicados e corpo enxuto, para as principais grifes do mundo como: Valentino, Armani, Trussardi, Versace, Wella, Pepsi, Billabong, Sony, Dumond e Benetton, a beldade apelidada de “olho de gato” pela imprensa internacional – por conta dos atraentes olhos verdes -, entregou que já passou por muitos perrengues que as pessoas nem imaginam.



“Diversos imprevistos já aconteceram nessa trajetória (risos). Já perdi sapato na passarela e mesmo assim continuei andando. Um vestido descosturou durante o desfile, então segurei minha respiração para que ele não abrisse e ficasse no lugar, pelo menos até eu sair de cena”, relembrou ela, que logo depois se recordou de outros dois acontecimentos.



“Uma vez fui fazer um trabalho fotográfico na Jamaica para uma marca bacana e, quando cheguei lá, a cliente disse que todos teriam que dividir o quarto. Até aí tudo bem. Na sequência, ela alertou que também teríamos que dividir a cama de casal. Eu nem a conhecia, como iria dormir na mesma cama que ela (risos)?”, disse, dando boas gargalhadas.



Ao tirar divertidos fatos do fundo do baú, a gaúcha nos agradeceu:



“Vocês me deram até uma ideia: eu poderia fazer um vídeo para o meu canal do YouTube, o Mundo de Júlia, contando esses e outros episódios.”







Fama Fashion: um ano de história







À frente do quadro Fama Fashion que faz parte do programa TV Fama, exibido nas noites da RedeTV!, a apresentadora se realiza a cada edição, abordando não somente seu métier como temas que envolvam celebridades de TV, música e ícones de estilo.



“Costumo responder perguntas de moda e beleza dos telespectadores. É muito bom ter esse feedback e ainda interagir com o público. Além das matérias gravadas no estúdio, fizemos cobertura de desfiles de moda e entrevistas com nomes como Larissa Manoela, Maisa, Sophia Abraão, Vera Viel, Luciana Gimenez, Faa Morena e até o cantor italiano Eros Ramazzotti. Fiquei muito honrada de ter conseguido uma entrevista exclusiva com ele em sua passagem pelo Brasil. O cantor deu várias dicas bacanas sobre moda masculina”, festejou a esposa de Amilcare Dallevo Neto, os dois se casaram recentemente, em setembro do ano passado.



Formada em artes cênicas, será que os fãs terão a oportunidade de vê-la também na teledramaturgia?

“Logo que voltei a morar no Brasil minha agência me aconselhou a fazer cursos de teatro, interpretação de TV e cinema. Fiz até aulas de fonoaudiologia para perder meu sotaque gaúcho (fazer dramaturgia em nosso país precisa ter sotaque carioca ou paulista. Esses são considerados “neutros”). Todos me ajudaram muito a adquirir desenvoltura frente às câmeras. No momento não tenho interesse em atuar em novelas, mas se pintasse um convite para filme ou série, eu pensaria com carinho”, pontuou.







Corpo esbelto







Dona de um perfil com medidas perfeitas, muito por conta da genética, uma ajudinha de exercícios físicos e alimentação saudável, a famosa entregou outros segredinhos de beleza.



“Sempre gostei de me cuidar, mesmo antes de trabalhar como modelo. Acredito que a beleza maior vem de dentro. Você precisa cuidar da mente e alimentação. Eu como bem, gosto de ‘comida de verdade’: feijão, arroz, legumes, frutas e beber suco verde – faço um delicioso e nutritivo. Amo me exercitar, sempre fui muito ativa. Praticava tênis, vôlei, handebol quando criança. Hoje faço musculação, corrida, aulas de localizada e pilates. Acho fundamental a malhação para o meu bem-estar. Aliás, no meu canal do YouTube tem vários treinos divertidos”, descreveu ela.

Em período de isolamento social, por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, Júlia Pereira revelou como tem preenchido a lacuna criada pela quarentena.

“Estamos vivendo um momento muito difícil, de incertezas, perdas. Sinto muito por tudo isso, mas tenho fé que logo vamos sair dessa e com muitos aprendizados. Fiquei uma semana sozinha no apartamento e agora estou com o meu marido. Ele trabalhando muito em home office e eu fazendo matérias para o meu canal, Instagram e TV. Estou aproveitando para assistir filmes, cozinhar – estou me aventurando de verdade na cozinha, todo dia posto pratos diferentes no Instagram Stories. limpando a casa e dando aulas de Inglês por videoconferência para minha prima Nina, de 10 anos, que mora no Rio de Janeiro. Ajudando um pouquinho no homeschooling. Enfim, tentando aproveitar bem o tempo, mas não vejo a hora de voltar a trabalhar fora, rever família e amigos”, concluiu.







