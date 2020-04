Justiça manda Inep ampliar prazo para isenção de taxa de inscrição do ENEM

Na última sexta-feira (17), a Justiça Federal decidiu que o governo federal deve ampliar em 15 dias o prazo para a solicitação de isenção da taxa de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. O encerramento estava previsto para a última sexta-feira (17).

Ainda, a decisão liminar (provisória) determinou que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela organização do exame, proporcione adequações no cronograma do Enem 2020.

A decisão provisória é da 12º Vara Cível Federal de São Paulo e foi divulgada nesta sexta.

“A decisão determinou que o prazo fica estendido por mais 15 dias, e que o MEC e o Inep vão ter que adequar o calendário e o cronograma do Enem a atual realidade do ano letivo, consultando, estabelecendo uma comissão, fazendo consulta, entrando em contato e dando ciência a todos os órgãos representantes dos poderes necessários para que a medida seja tomada” – João Pedro Dorini, defensor público.

Calendário de provas

Para os alunos que irão participar da aplicação do Enem Digital, as provas estão agendadas para os dias 11 e 18 de outubro, já a prova presencial está marcada para dia 1 e 8 de novembro de 2020

Ação da DPU

A ação foi movida pela Defensoria Pública da União (DPU) e foi protocolada na quinta-feira (16). O pedido é para que o calendário do exame seja readequado com novas datas conforme a evolução da pandemia da Covid-19 no Brasil.

A Defensoria afirma que o exame não se adequou à nova realidade do país e salientou que manter a data de realização para outubro deste ano pode ser prejudicial aos estudantes, já que as aulas de diversas escolas e particulares foram suspensas por tempo indeterminado.

ENEM 2020

No final de março, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou as regras para o Enem 2020. No edital, foi informado que a prova será aplicada em versão impressa e digital, um fato inédito para o exame.

Por causa da pandemia do coronavírus e as incertezas que ela trouxe, o Enem vai também acontecer digitalmente, e na verdade, o governo estima que até 2026 o Enem seja feito 100% digitalmente.

O ministro Educação, Abraham Weintraub, escreveu em uma rede social que “Vai ter Enem!” e afirmou que os estudantes devem continuar se preparando para o exame.

As inscrições para as provas impressa e digital vão acontecer de 11 a 22 de maio.

O edital informa que a data da prova impressa continua sendo 1º e 8 de novembro. Já a data da prova digital continua sendo 11 e 18 de outubro.

Os interessados em participar do Enem 2020, mas faltou à edição de 2019, terá que justificar a ausência de 6 a 17 de abril, mesmo período de solicitação da taxa de inscrição. Confira o cronograma abaixo:

Cronograma Enem digital

Justificativa de ausência no Enem 2019 : 6 a 17 de abril

: 6 a 17 de abril Solicitação de isenção da taxa de inscrição : 6 a 17 de abril

: 6 a 17 de abril Divulgação dos resultados : 24 de abril

: 24 de abril Período de recurso : 27 de abril a 1º de maio

: 27 de abril a 1º de maio Inscrições : 11 a 22 de maio

: 11 a 22 de maio Pagamento da taxa de inscrição : 11 a 28 de maio

: 11 a 28 de maio Solicitação de atendimento especializado : não há previsão no edital

: não há previsão no edital Solicitação de tratamento pelo nome social : 25 a 29 de maio

: 25 a 29 de maio Aplicação: 11 e 18 de outubro, segundo o Inep (a instituição afirma que o edital será retificado)

Cronograma Enem impresso