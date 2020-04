Justin Bieber aposta em meditação para se manter bem na quarentena

Justin Bieber lançou o álbum Changes em janeiro deste ano, tinha uma turnê planejada porém, assim como tantos outros artistas, foi surpreendido pela pandemia do novo coronavírus e os conselhos para manter o autoisolamento.



Com isso, o canadense contou, durante uma live com a participação da rádio Sirius XM, de Los Angeles, que a meditação e as orações têm sido fundamentais para ele manter a sua saúde mental enquanto passa a maor parte do tempo dentro de ccasa com a esposa, Hailey Bieber.



A entrevistadora da rádio lembrou como o cantor já falou abertamente sobre os problemas com depressão e ansiedade ao longo dos últimos anos.



“Orações e medicação”, disse Bieber. “O que tem me ajudado é que tenho praticado muitos exercícios físicos. Mantenho a forma e me mantenho ativo. Eu também rezo e medito, coisas do tipo”, disse ele quando questionado sobre suas atividades para se manter bem.



“Eu escrevo músicas, ouço músicas. Músicas são muito poderosas, elas podem te ajudar quando você está se sentindo desanimado. Tenho ouvido a nova música do Travis Scott”, afirmou, citando The Scotts, colaboração do rapper com Kid Cudi.



Justin também chegou a comentar o seus planos para assim que a quarentena chegar ao fim.



“Eu estava pensando em ir para algum lugar quente, porque estamos no Canadá e está gelado. Então estava pensando nas Bahamas ou algum outro lugar quente”, detalhou.



