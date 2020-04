Juventus quer Arthur e estuda envolver estrelas em negócio; jogador se posiciona

​Grandes times da Europa estão de olho em Arthur, ex-​Grêmio e atual meio-campista do Barcelona. Pois, após a notícia de que o ​clube espanhol estuda envolvê-lo em troca com o Tottenham, surge mais uma possibilidade de negócio. Segundo a emissora RAC1, a Juventus gostaria de contar com o brasileiro.

Para tentar viabilizar a transferência, a equipe de Turim está disposta a oferecer alguns nomes ao rival, e o primeiro da fila seria Pjanic, meia bósnio de 30 anos. O Barça, no entanto, prefere atletas mais jovens, e o jornal ​Mundo Deportivo cita os também meio-campistas Betancur (uruguaio de apenas 22 anos) e Bernasdeschi (italiano de 26 anos) como alternativas. Também não se pode descartar jogadores como De Sciglio, Demiral, Rugani e De Ligt. Este último, muito embora a fraca temporada de estreia na Itália, é bastante valorizado na Europa e, mesmo sendo zagueiro, poderia facilitar a transação.

Na visão do técnico Maurizio Sarri, Arthur tem qualidade suficiente para dar ritmo ao meio-campo da Juventus. Além da admiração por parte do treinador, há outro fator que pode pesar. O atleta, no norte da Itália, passaria a pagar menos impostos sobre seus ganhos na comparação com a Espanha. O desconto cairia de 48% para 30%. No entanto, o jogador já comunicou à diretoria barcelonista que não está disposto a escutar nenhuma oferta.

