Kaia Gerber mostra sua nova tatuagem caseira

Kaia Gerber não deixou seu vício em tatuagens, mesmo estando em quarentena. A modelo fez, ela mesma, uma tattoo em casa, mas o resultado não foi tão bom.

Kaia comentou sobre sua nova tatuagem: “Está muito ruim, um dos meus passatempos preferidos é fazer tatuagens, e hoje não há ninguém disponível, entretanto eu mesma fiz uma com agulha e tinta, mas não recomendo a ninguém”, disse ela em entrevista a revista Glamour. “Acho que sinto um novo respeito pelos tatuadores”, admitiu.

A filha da lendária modelo Cindy Crawford acrescentou: “Fiz uma e pronto. Só para poder dizer, ‘Bom, esse mês fiz uma tatuagem só'”.

Apesar de seu gosto por tatuagens, Kaia Gerber costuma fazer desenhos pequenos e discretos, em áreas do corpo que não comprometerão sua performance na passarela. Ao contrário do irmão que fez uma no rosto.







Tatuagem no rosto



Presley Gerber resolveu tatuar o rosto. O filho de Cindy Crawford e do empresário Rande Gerber foi bastante criticado ao postar as imagens de sua nova tattoo no Instagram.

Ele tatuou a palavra ‘misunderstood’ (incompreendido) no rosto, abaixo do olho direito, na bochecha.

Seus seguidores acreditam que isso pode ser prejudicial à sua carreira como modelo, mas o filho de Crawford e Gerber foi rápido em responder às críticas: “Se eu pensasse que isso ia estragar minha cara ou se eu não quisesse, não teria feito. Eu acho isso bastante óbvio”, afirmou.

A razão pela qual essa palavra foi tatuada no rosto é porque, como ele disse, é assim que ele se sentiu ao longo de sua vida: incompreendido.