Kaká e Carol Dias revelam sexo do bebê com festa íntima

Esta quarta-feira (22) foi cheia de comemorações para a família de Kaká. Isso porque, além de seu aniversário, o jogador ainda usou a celebração da data para fazer a revelação do sexo do bebê que está esperando com Carol Dias.



A festa foi bem íntima, mas cheia de significado e com um bolo mega especial, em que estavam representados o casal e os filhos de Kaká, Isabella, que também faz aniversário agora, e Luca, frutos de outro relacionamento.



“Um bolo que representa todos nós. O aniversariante de 38, a mamãe de primeira viagem de 24, a aniversariante de 9, o irmão de 11 e o mais novo baby que agora já podemos chamar de ele ou ela. Jajá compartilho com vocês o sexo”, escreveu Carol na legenda do clique, fazendo mistério sobre a gravidez.











Nos stories, ela ainda compartilhou mais detalhes do evento, que contou com docinhos personalizados e brigadeiro com plaquinha de ponto de interrogação, para aumentar a dúvida quanto ao sexo do herdeiro.















Carol Dias e o jogador Kaká anunciaram que serão papais no último dia 12, sendo o primeiro filho do casal.



Aproveitando a alegria da fase, a modelo abriu um espaço para perguntas e respostas no Stories do Instagram e contou aos internautas os possíveis nomes para o bebê.



As opções para meninos ficaram entre Noah, Davi, Pedro ou José, enquanto para menina a escolha foi mais certeira: Ester. A loira também prometeu que em breve fará um vídeo contando sobre a descoberta da gravidez porque, segundo ela, é uma “longa história” para ser contada apenas nas redes sociais.