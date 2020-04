Kaká, no auge, derrubou teoria de que magia e disciplina tática não podem coexistir

​Aniversariante deste dia 22 de abril, Kaká foi o último jogador brasileiro a conquistar o prêmio ​Bola de Ouro, levando a maior honraria individual do esporte em 2007. Entre os anos de 2006 e 2009, o armador ‘voou’ vestindo a camisa do Milan, sendo o grande protagonista em meio a um elenco recheado de estrelas. Foram três temporadas consecutivas entregando ao menos 25 participações diretas para gols, destaque para 2007/08, quando o meia brasileiro anotou 19 gols e 16 assistências totais.

A squadra milanista de 2006-07, lembrada por muitos como um dos grandes times da história do futebol, tinha grandes nomes em todos os setores, do gol (Dida) ao centroavante (Inzaghi). O meio-campo, no entanto, era o inquestionável coração daquele time: Gattuso, Seedorf, Pirlo e Kaká dialogavam perfeitamente e se complementavam. Um quebra-cabeça minucioso e impecavelmente encaixado, algo bem difícil para uma equipe recheada de craques.

O ‘segredo’ do encaixe deste timaço está não só na qualidade individual destes jogadores que citamos, mas especialmente em como se portavam coletivamente. O conjunto potencializava as individualidades, e não o caminho inverso. ​Kaká, que recebia total liberdade criativa junto de Carlo Ancelotti, também cumpria ‘função tática’, termo hoje utilizado de forma pejorativa principalmente pelos entusiastas/saudosistas do futebol das décadas passadas.

No auge, Kaká provou que disciplina tática e magia podem, sim, coexistir. Entre dribles e desarmes, arrancadas e apoio na recomposição, o armador fez ‘cair por terra’ o discurso de que o futebol lúdico e o futebol tático são diametralmente opostos. É possível ter o melhor de cada um dos mundos, em equilíbrio, sem os extremos do engessamento das individualidades ou da ‘pregação’ por um futebol arte (70/80) inviável para o nível competitivo dos tempos atuais.

