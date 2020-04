Kaley Cuoco e o marido devem se separar outra vez

Kaley Cuoco tem passado a quarentena do coronavírus com seu marido Karl Cook. É a primeira vez que os dois moram juntos desde que se casaram, porque até então estavam vivendo em casas separadas.

Agora a triz brincou dizendo que assim que terminar o isolamento social, Cook vai se mudar de volta para sua antiga casa.

Kaley e Karl acabaram de se mudar para sua nova mansão de Hidden Hills, em março, devido as novas normas de saúde na Califórnia.

Kaley falou sobre a situação em uma entrevista com Conan O’Brien: “Nos mudamos oficialmente depois de quatro anos”, disse Kaley a Conan O’Brien. “Não é uma loucura?”.

Quando Conan perguntou se eles morariam juntos depois da quarentena, Kaley brincou: “Fora. Isso é só para a quarentena. Não quero dar uma impressão errada aqui”.



Kaley Cuoco e o marido já estão morando juntos pela primeira vez



Kaley Cuoco revela que ela e o marido vivem separados



Kaley Cuoco ganha anel valioso do marido em aniversário de casamento







Casas separadas



Kaley Cuoco e seu marido Karl Cook finalmente já estão morando juntos, quase dois anos depois de se casarem.

A atriz de 34 anos – que se casou com Karl em junho de 2018 – foi ao Instagram revelar que ela e seu marido finalmente decidiram morar juntos, compartilhando uma foto do casal enquanto confirmava a notícia.

Kaley legendou a imagem: “CASA”, escreveu.

A estrela de The Big Bang Theory admitiu que estava animada para se mudar com seu marido, dizendo que mal podia esperar para ‘abrir as portas’ de sua nova casa juntos.

Os dois estavam remodelando a casa que compraram e, enquanto isso, estavam morando separados.

A atriz vai ‘aproveitar’ a quarentena pelo coronavírus para organizar os espaços de seu novo lar e curtir cada novo cantinho com Karl.

Em novembro a atriz confirmou que ela e Karl estavam morando em casas separadas.

Disse na época que sua relação com Cook funciona bem porque eles fazem o que querem.

Kaley revelou ao podcast de seu melhor amigo Brad Goreski, Brad Behavior, que esse é o segredo de um casamento feliz.