Kanye West compra sua antiga casa em Chicago

Kanye West comprou a casa em que ele cresceu em Chicago, Illinois. Segundo o jornal The New York Post, os chefes das obras de caridade da Donda’s House Inc., que tínham vínculos com o rapper, pagaram US$ 225 mil (R$ 1,2 milhão) pela casa em South Shore em 2016, e planejavam converter o local em um centro de arte para homenagear Donda, a falecida mãe de Kanye, que morreu em 2007 por complicações de uma cirurgia estética.

O rapper e amigo de West, Rhymefest, que foi aluno da mãe de Kanye, recebeu a tarefa de transformar o edifício em um centro de arte para jovens em risco. Ele planejava transformar o local na sede da organização beneficente e acrescentar um estúdio de gravação e um museu, mas seus sonhos desmoronaram ao ver que o local está em um mau estado.

Agora Kanye se apoderou do lugar que foi seu lar na década de 1980, e isso poderia se transformar em um projeto para sua esposa, Kim Kardashian West, que deixou claro estar interessada em renovar a casa e gerenciar a organização Donda’s House nas redes sociais, lutando contra Rhymefest.

Em 2018 ela reclamou das intenções dele com as obras de caridade: “Ele já se aproveitou do nome de Kanye e pediu que ele doasse dinheiro, então pare com essas falsas políticas e mentiras comunitárias”, escreveu Kim no Twitter naquele ano. “A verdade é que você não pôde manter a fundação. Acredite, será minha missão tirar de você a casa de Donda e deixar que meus filhos cuidem dela, como deve ser!”, advertiu na época. Missão cumprida.



Kanye West tem uma séria reclamação à fazer à revista Forbes e sua lista anual das celebridades mais ricas do mundo.

O rapper quer que a publicação especializada calcule sua riqueza com precisão.

Embora ele tenha sido oficialmente declarado bilionário pela revista, famosa por seus cálculos de patrimônio líquido das celebridades, o marido de Kim Kardashian ainda tem algo a reclamar, pois criticou os editores por ‘não saber como contar’.

Na sexta-feira (24) a Forbes publicou um relatório que estima que Kanye vale cerca de US$ 1,3 bilhão (R$ 7 bilhões). No entanto, também observou que o rapper de 42 anos enviou a eles um texto corrigindo seu cálculo, dizendo: “Não é um bilhão”, afirmou ele. “São US$ 3,3 bilhões, já que ninguém na Forbes sabe contar.”

Segundo a agência, o famoso artista sempre quis ser declarado bilionário, mas se recusou a fornecer documentação adequada sobre sua fortuna.

“Eu não sou um cara de números”, ele explicou anteriormente. “Pedir-me para traduzir isso de alguma forma em números é perguntar à sua avó exatamente qual era a receita do bolo”, alfinetou.

Ao falar sobre o empoderamento dos negros em um painel de discussão no Fast Company Innovation Festival de 2019, Kanye West reclamara da Forbes por não o reconhecê-lo como bilionário: “Quando fiz a Forbes, mostrei a eles um recibo de US$ 890 milhões e eles ainda não disseram ‘bilionário’… Eles não querem que saibamos que podemos comprar terras; eles não querem que tenhamos 100% de propriedade [que] possuo na Yeezy”, continuou ele. “Quando as pessoas dizem que é insensato se chamar bilionário, digo que posso legalmente mudar meu nome para Christian Genius Billionaire Kanye West por um ano até que vocês entendam exatamente o que é … estará na placa”.

Apesar da alegação de que ele vale US$ 3 bilhões, a Forbes insistiu que a participação de Kanye West na empresa de tênis dava apenas um pouco mais de US$ 1 bilhão em riqueza.