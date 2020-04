Kanye West tem grife avaliada em R$ 16 bilhões

Cinco anos depois de fazer um tweet dizendo que estava “qubrado”, Kanye West deu a volta por cima e hoje é dono de uma marca que vale muito! Segundo o portal da Bloomberg analisou um documento do Bank of America Corp. que mostra que a grife do rapper, a Yeezy, vale ao menos US$ 3 bilhões (cerca de R$ 16 bilhões).



Após uma bem sucedida turnê com o Sunday Service, seu coral gospel, o marido de Kim Kardashian pretende expandir seus negócios para o ramo da arquitetura, hotelaria e design urbano.



Em isolamento no rancho que possui no estado do Wyoming, com a esposa e os quatro filhos (North, Saint, Chicago e Psalm), ele disse a Bloomberg que seus planos futuros “estão no nível dois” e que é hora de ir para o nível três.”



Em 2015, o músico disse à BET que possuía uma dívida de US$ 16 milhões por causa de Yeezy. No ano seguinte, ele falou nas redes sociais que sua dívida havia subido para US$ 53 milhões, No mesmo ano, West anunciou o seu sétimo álbum de estúdio, The Life of Pablo, no qual ele canta sobre a probabilidade de morrer sem dinheiro.







Alexandra Fletcher, porta-voz do Bank of America, confirmou a autenticidade do documento visto pela Bloomberg, mas ele não foi atualizado desde o início da pandemia.











A avaliação dos “royalties futuros gerados na categoria de calçados é estimada em US$ 1,75 bilhão a US$ 3 bilhões”, de acordo com a análise preliminar do banco.







O contador de Kanye, David Choi, forneceu um balanço não auditado que calcula o patrimônio líquido do rapper em US$ 3,15 bilhões e lista mais de US$ 200 milhões em outros ativos, que incluem quatro casas na Califórnia (duas em Hidden Hills, uma em Thousand Oaks e outra em Calabasas), além de propriedades em Wyoming e sua cidade natal, Chicago.