Kanye West vê a vida diferente após morte de Kobe Bryant

A morte de Kobe Bryant mudou a forma de Kanye West ver a vida. A estrela da NBA faleceu tragicamente em janeiro quando ele e outras oito pessoas, incluindo sua filha Gianna de 13 anos, perderam a vida em um acidente de helicóptero, em Calabasas, na Califórnia.

E Kanye, que chamou a lenda do esporte de ‘um dos seus melhores amigos’, agora disse que pensa em Kobe sempre que passa pelo lugar onde o acidente aconteceu:



“Não tem como não estar tão determinado como Kobe sempre que passo por essa rua. É hora do jogo. Não há movimento que não podemos fazer, ou que esperamos para fazê-lo… A forma como Kobe diria para nos unirmos e ganhar esse campeonato é a forma que vejo a vida agora. Para um infinito, outro nível”.

O rapper de 42 anos disse à revista GQ que a morte de Kobe foi ‘uma mudança de jogo’ para ele.



“Isso é uma mudança de jogo para mim. Ele era a minha versão de jogador de basquete, e eu era a versão rapper dele, é isso!”.

No momento do falecimento de Kobe, a esposa de Kanye, Kim Kardashian, foi às redes sociais para dar suas condolências à esposa de Kobe, Vanessa, e suas outras três filhas, Natalia, de 17 anos, Bianka, de três, e Capri, de nove meses.



Culto religioso



Kanye West desistiu de participar do culto virtual de Páscoa do pastor Joel Osteen devido a preocupações de segurança para seu coro.

O rapper foi escalado para se juntar ao ator e diretor Tyler Perry e à cantora Mariah Carey para o culto remoto de Osteen, que foi transmitido ao vivo de sua Igreja de Lakewood em Houston, Texas, no domingo de Páscoa, 12 de abril de 2020.



No entanto, enquanto o plano original era que o coral fosse mascarado e mantivesse distância social enquanto gravava músicas com Kanye para o show especial, o rapper de 42 anos decidiu que não poderia satisfazer seus desejos artísticos e preocupações de segurança com esses arranjos, então cancelou a aparição.

Segundo o site TMZ, Kanye queria manter todos em segurança e mesmo com o uso de máscaras, ele achou que o plano não ia funcionar.



