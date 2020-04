Katherine Schwarzenegger está grávida do primeiro filho

Chris Pratt e sua esposa Katherine Schwarzenegger estão se preparando para receber seu primeiro filho juntos.

De acordo com a revista People, a filha mais velha de Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver, está grávida.

Agora o casal celebrará seu primeiro aniversário de casamento em 8 de junho com mais um motivo para comemorar.

O bebê será o primeiro filho de Katherine, de 30 anos, e o segundo de Pratt, que já compartilha seu filho de sete anos, Jack, com sua ex-esposa, Anna Faris.

Os representantes do casal ainda não comentaram os rumores, mas a publicação comenta que o ex-governador da Califórnia será avô pela primeira vez.

No início deste ano, o ícone de Terminator admitiu que estava animado com a perspectiva de se tornar avô quando chegasse a hora.

“Eu não forço porque sei que isso vai acabar acontecendo”, disse ele ao programa ExtraTV!. “Cabe a ela e a Chris quando eles querem fazer isso, mas estou ansioso por isso sim.”, justificou.







Livro



Katherine Schwarzenegger Pratt, mulher do ator Chris Pratt, lançou em março mais um livro, The Gift of Forgiveness (O dom do perdão), e confessou que todo o processo para escrever foi muito ’emocional e vulnerável’.

A autora de 30 anos revelou que entrevistar as 22 pessoas cujas histórias compõem o livro ‘foi um processo difícil, porque cada uma delas sofreu mágoa’.

‘The Gift of Forgiveness’ explora as experiências mais difíceis do ser humano e expõe o que essas 22 pessoas que Pratt entrevistou sobre suas jornadas subsequentes para encontrar paz e cura.

Katherine disse: “As conversas [que tivemos] foram realmente cruas, emocionais e vulneráveis. Eu queria lidar com isso com graça e consciência, e estar muito atenta às suas mágoas. Todo mundo leu suas seções e deu a elas o selo de aprovação”.

A mulher de Chris Pratt diz que foi reduzida a lágrimas várias vezes durante o processo de entrevista, escrita e edição.