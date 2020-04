Katie Couric rememora entrevista hostil de Denzel Washington

Katie Couric participou recentemente do podcast Everything Iconic with Danny Pellegrino, e, decidiu falar de uma desagradável entrevista que fez com o Denzel Washington, há mais de 15 anos.



Na ocasião, o astro do cinema internacional mostrou-se irritado com uma determinada pergunta feita pela apresentadora, na mesma época de lançamento do thriller político Sob o Domínio do Mal, projeto que criticava “o pessoal de Hollywood”, em 2004.



“Antes de tudo, eu não sei o que é ‘o pessoal de Hollywood’. Hollywood é uma idade com algumas estrelas no chão. Eu não conheço ninguém de lá. É como chamar alguém de um ‘tipo’ de pessoa. Eu não sou do ‘pessoal de Hollywood’ e não sei quem são eles”, disse ele, que interrompeu a apresentadora quando ela tentou reformular a pergunta e completou:



“Não, pare. Eu ouvi o que você perguntou. ‘Eu sou uma daquelas pessoas?’. Não, não sou. Sou um ser humano. Meu trabalho é atuação”, retrucou ele.



O desconforto estava no ar. Porém, passado alguns meses, para surpresa da comunicadora, o ator deve ter repensado sua postura, se arrependido da falta de elegância, então, enviou um “cheque gordo” nominal à sua fundação para vitimas de câncer.



“Eu acho que ele devia estar em um dia muito ruim”, concluiu ela.



