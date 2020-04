Katy Perry faz homenagem inusitada para Orlando Bloom na TV

Grávida da primeira filha, fruto do relacionamento com Orlando Bloom, Katy Perry chamou atenção, durante uma participação, por meio de chamada de vídeo, no Good Morning America, famoso programa de televisão dos Estados Unidos.



Tudo porque a mundialmente conhecida cantora optou por aparecer na frente das câmeras usando um moletom, cuja estampa era o rosto do próprio noivo.



“Estou representando ele, enquanto ele dorme no quarto aqui do lado”, chegou a afirmar a futura mamãe, toda bem-humorada, na própria ocasião.



Durante tal participação, Katy, aliás, também comentou sobre como está sendo a gravidez, em meio à pandemia por conta do novo coronavírus.



“As coisas estão indo muito bem, apesar de tudo. Estou muito grata por tudo e estou vivendo um dia de cada vez”, afirmou ela, ainda contando como está lidando com os conhecidos desejos de grávida, durante o período de isolamento social.



“Coloco na balança: quero arriscar minha vida ou preciso daquela melancia? Consigo driblar os desejos?”, declarou Katy.



Revelação do sexo do bebê











Katy Perry e Orlando Bloom acabam de anunciar que serão papais de uma menina.



A novidade foi publicada pela cantora em seu Instagram, na madrugada de sábado (4), com o ator sorridente e com a cara cheia de glacê cor de rosa. “É uma menina!”, limitou-se a escrever Katy.

A cantora e o ator, que estão juntos desde 2016, esperam a primeira filha juntos.



Katy Perry continua em isolamento social para cuidar da saúde e de sua gravidez, mas sua cabeça está à mil, planejando seu casamento com Orlando Bloom. A cantora voltou a pensar na ideia de contratar seus companheiros juízes do American Idol, Lionel Richie e Luke Bryan, para cantar na cerimônia.

Perry confirmou em conversa com o programa Entertainment Tonight:

“Eu adoraria, claro que pensei nisso. O problema é o limite de valor, principalmente por causa de Lionel. Sua mera presença resultaria gastar tudo (todo o orçamento)”, brincou, acrescentando que seria lindo tê-los amenizando sua festa.

Katy Perry e Orlando Bloom ainda não sabem quando poderão subir ao altar. Tinham programado casar no Japão nos próximos meses, porém por cotna da pandemia do coronavírus, tudo está em espera neste momento.



