Katy Perry viu filha ‘mostrar o dedo do meio’: ‘Minha garota’

Desde que revelou sua gravidez, Katy Perry causou um alvoroço entre os fãs com a chegada da nova membra da família dela com Orlando Bloom.



Porém, durante sua participação no programa Live With Kelly and Ryan, Katy fez uma revelação bastante inusitada sobre a filha: a cantora viu a pequena mostrando o dedo no meio em um ultrassom recente.



“Eu fui em uma consulta médica, fiz um ultrassom e ela estava se movendo. Eu tenho um vídeo dela mostrando o dedo do meio e eu falei na hora: ‘essa é a minha garota’”, explicou a artista.



Vale lembrar que Katy Perry já revelou o nome na qual batizará a filha: Ann Pearl, o mesmo nome de sua falecida avó.







Katy Perry está curtindo os detalhes de sua primeira gravidez, fruto de seu relacionamento com o ator Orlando Bloom.



A mamãe de primeira viagem revelou recentemente que está à espera de uma menina e agora, em uma transmissão ao vivo com Benny Blanco, ela acabou contando mais variedades sobre o assunto.



Durante o bate-papo, a cantora falou que acaba tendo muitos desejos inusitados ultimamente e ainda disse que precisa avaliar qual vontade precisa realmente realizar, afinal a quarentena por causa do coronavírus a impede de sair toda vez para comprar os alimentos que quer comer repentinamente.



“Nesse momento, tenho muitos desejos, mas muitas coisas a considerar, porque não posso só ter um desejo e sair para ir comprar. Há muitas coisas rolando e eu tenho muitas variáveis e diferentes níveis de stress”, explicou ela.



Porém, Katy Perry também revelou que tem um enorme estoque de picles em casa, resultado de uma dessas vontades.



“Picles? Esse é seu desejo principal?”, questionou o produtor.



“Não. Meu desejo número um é torrada com avocado e molho de pimenta tabasco”, confessou ela.



A cantora ainda disse que isso a surpreendeu muito, porque não é muito fã desses alimentos, mas a gravidez está mudando seu paladar.



“Na verdade, eu nunca gostei muito de comidas apimentadas, mas agora elas agradam muito meu paladar”, contou.



