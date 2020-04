Khloe Kardashian ajuda os mais vulneráveis de Los Angeles

Khloe Kardashian também está ajudando as vítimas da crise de saúde nos Estados Unidos e esteve pagando a alimentação das pessoas mais velhas no mercado.



Segundo o site americano TMZ, a empresária de 35 anos esteve visitando vários mercados na área onde mora para poder pagar pela comida em meio a pandemia do coronavírus.

As pessoas mais velhas são as de maior risco de morte pela doença respiratória, e muitas lojas tem um horário específico para que essas pessoas comprem as comidas que precisam para ficarem isoladas em casa.



E de acordo com a publicação, Khloe teria visitado o Trader Joe’s e a Ralphs na área de Los Angeles, para pagar a conta das pessoas vulneráveis.

Segundo fontes, Khloe Kardashian também tem ajudado os trabalhadores das lojas, comprando cartões-presente para mais de 200 funcionários dos locais que ela visitou, na intenção de que eles também possam comprar comida para suas famílias.



Pensando em aumentar a família



Khloé Kardashian está pensando em aumentar a família. No episódio de quinta-feira do reality Keeping Up with the Kardashians, a socialite falou sobre dar um irmão à True, de dois anos, sua filha com o ex, Tristan Thompson.



Enquanto examina os brinquedos antigos da garotinha pela casa do esportista por meio de uma videochamada, o jogador de basquete sugeriu não se livrar de tudo.



“O que acontece se tivermos outra garota?”, ele diz. “Teremos que comprar tudo de novo.”

Khloé então questiona. “Quem vai ter outra garota com você?”. Tristan, por sua vez, rebate. “Escute, só estou dizendo: True precisa de um irmão”, ele responde. “Posso pegar alguns embriões e dar a ela um irmão.”

“Talvez eu precise pegar emprestado um pouco de esperma ou pegar um pouco de você. Nós vamos descobrir isso mais tarde. Esse é outro episódio”, brincou a irmã do clã Kardashian-Jenner.



Thompson já é pai também de um garotinho, fruto de um relacionamento anterior ao que teve com Khloé.

O ex-casal resolveu terminar tudo em 2019, após Tristan ser visto beijando Jordyn Woods, socialite que era muito amiga de Kylie Jenner. Anteriormente, em 2018, o jogador já havia traído a mãe de True, porém, eles tentaram a reconciliação.



